Генсек НАТО: у Альянса нет планов по наращиванию ядерного оружия

01:48Политика
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Североатлантический альянс не планирует наращивать количество ядерного вооружения. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с американским президентом Джо Байденом.
"В этом нет ничего нового, мы занимаемся модернизацией, заменяя старые самолеты на новые самолеты пятого поколения. США модернизируют свое ядерное оружие", – цитирует Столтенберга РИА Новости.
Генсек НАТО добавил, что Альянс уже продолжительное время занимается подобной модернизацией и обеспечивает прозрачность процесса.
Ранее Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса в этом году повысили свои военные расходы на 18% по сравнению с 2023 годом. Кроме того, 23 государства из всех 32 участников НАТО довели свои военные расходы до 2% ВВП.
До этого генсек НАТО сообщил, что за последние два года объем оборонных расходов европейских стран составил 140 миллиардов долларов, две трети из них идут на новые заказы в США.
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