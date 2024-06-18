Генсек НАТО: у Альянса нет планов по наращиванию ядерного оружия

Фото: 123RF/neilld

Североатлантический альянс не планирует наращивать количество ядерного вооружения. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с американским президентом Джо Байденом.

"В этом нет ничего нового, мы занимаемся модернизацией, заменяя старые самолеты на новые самолеты пятого поколения. США модернизируют свое ядерное оружие", – цитирует Столтенберга РИА Новости.

Генсек НАТО добавил, что Альянс уже продолжительное время занимается подобной модернизацией и обеспечивает прозрачность процесса.

Ранее Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса в этом году повысили свои военные расходы на 18% по сравнению с 2023 годом. Кроме того, 23 государства из всех 32 участников НАТО довели свои военные расходы до 2% ВВП.

До этого генсек НАТО сообщил, что за последние два года объем оборонных расходов европейских стран составил 140 миллиардов долларов, две трети из них идут на новые заказы в США.