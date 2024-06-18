Лидеры ЕС еще не договорились о переназначении фон дер Ляйен на пост главы ЕК

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Главы стран Евросоюза пока не достигли соглашения касательно переназначения Урсулы фон дер Ляйен на должность председателя Еврокомиссии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу Евросовета Шарля Мишеля.

Глава Евросовета добавил, что в рамках встречи лидеров ЕС в Брюсселе фон дер Ляйен поделилась своими мыслями о будущем Евросоюза. Мишель подчеркнул, что вопрос о назначении глав ЕК, Евросовета и внешнеполитической службы ЕС будет решен до конца июня.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что первые 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных активов России станут доступны Киеву в июле 2024 года. По ее словам, 90% из этих средств направят на оборону, 10% – на восстановление.

До этого глава Еврокомиссии поздравила с победой на выборах в ЕП свою Европейскую народную партию, а также заявила, что новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским.