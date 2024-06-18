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Культура

Умер режиссер Камерной сцены имени Покровского Большого театра Валерий Федоренко

Фото: телеграм-канал "Большой театр России/The Bolshoi Theatre of Russia"

Режиссер Камерной сцены имени Б. А. Покровского ГАБТа Валерий Федоренко скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Большого театра.

Федоренко умер 17 июня. Коллектив театра выразил соболезнования родственникам покойного. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.

Валерий Федоренко родился 6 декабря 1962 года. Он окончил Астраханскую госконсерваторию, после чего продолжил обучение на факультете музыкального театра ГИТИСа в мастерской Бориса Покровского. По окончании обучения он пришел в Камерный театр, где с 1996 года был солистом оперы, а с 2011 – режиссером Камерного музыкального театра.

Федоренко также вел активную театрально-просветительскую работу в детских театральных коллективах и работал музыкальным руководителем Московского Губернского театра.

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