В России предложили отключать доступ в интернет за кибербуллинг

В России появилась инициатива ограничивать доступ в интернет за кибербуллинг – травлю и преследование в социальных сетях. За последние два года количество таких случаев значительно выросло: специалисты зафиксировали более 7 тысяч громких инцидентов.

Однако в российском законодательстве до сих пор нет юридического определения кибербуллинга.В настоящее время к ответственности можно привлечь за клевету, оскорбление, разжигание ненависти и доведение до суицида.

Эксперты сомневаются в эффективности предложенной меры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.