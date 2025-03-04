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04 марта, 07:30

Общество

В России предложили отключать доступ в интернет за кибербуллинг

В России предложили отключать доступ в интернет за кибербуллинг

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В России появилась инициатива ограничивать доступ в интернет за кибербуллинг – травлю и преследование в социальных сетях. За последние два года количество таких случаев значительно выросло: специалисты зафиксировали более 7 тысяч громких инцидентов.

Однако в российском законодательстве до сих пор нет юридического определения кибербуллинга.В настоящее время к ответственности можно привлечь за клевету, оскорбление, разжигание ненависти и доведение до суицида.

Эксперты сомневаются в эффективности предложенной меры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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