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03 мая, 09:15

Общество

Жители Патриарших прудов начали сбор подписей против самокатов и мопедов

Жители Патриарших прудов начали сбор подписей против самокатов и мопедов

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На Патриарших прудах начали сбор подписей за запрет самокатов и мопедов. По словам жителей, двухколесный транспорт угрожает безопасности пешеходов – узкие тротуары не выдерживают потока. Самокаты оставляют на проезжей части и у входов в заведения, а водители часто разгоняются до опасной скорости.

Письменное обращение уже направлено Сергею Собянину. Инициативу поддержали муниципальные депутаты Пресненского района. Подобные запреты уже действуют в Парке Горького, "Царицыне" и других зонах отдыха столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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