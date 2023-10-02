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02 октября, 19:30

Общество

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

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В Москве продолжает работу единый пункт отбора на военную службу по контракту. Он расположен на улице Яблочкова и открыт ежедневно с 09:00 до 19:00. Прием ведется в режиме одного окна. На месте работают волонтеры, которые помогают с заполнением анкет.

Специалисты подробно расскажут о льготах и выплатах, которые положены военнослужащим и их семьям. Получить эту информацию также можно по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru.

"Дело наше, общее. Второй раз иду на контракт", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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