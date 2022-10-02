"Сортировочная": день с сортировщиком мусора

В России ежегодно образуется 70 миллионов тонн бытовых отходов. То есть каждый житель за год производит примерно 400–500 килограммов мусора. И уже сейчас почти половина этой огромной массы проходит через комплексы по сортировке отходов. Там работают не только машины, но и люди, которые стоят у транспортной ленты по 12 часов и руками выбирают из мусора то, что можно отправить на переработку.

Борис Лорер провел целый день за такой лентой в компании 20-летней сортировщицы Киры и узнал все об этой грязной, тяжелой, но такой необходимой работе.

Об этом – в новом выпуске программы "Сортировочная".