Град размером с куриное яйцо прошел в красноярском Енисейске

В красноярском Енисейске на город и его окрестности обрушился град размером с куриное яйцо. Явление сопровождалось сильным ливнем и грозами. Люди сняли на фото и видео размер льдин, которые падали с неба. Они еле помещались в ладонях.

Диаметр градин составил около 6 сантиметров. Очевидцы сообщали о сломанных деревьях, оборванных проводах и выбитых стеклах у автомобилей и домов. Также пострадали посадки у дачников. Без электричества остались полгорода и близлежащие поселки.

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