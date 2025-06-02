02 июня, 14:30Регионы
Град размером с куриное яйцо прошел в красноярском Енисейске
В красноярском Енисейске на город и его окрестности обрушился град размером с куриное яйцо. Явление сопровождалось сильным ливнем и грозами. Люди сняли на фото и видео размер льдин, которые падали с неба. Они еле помещались в ладонях.
Диаметр градин составил около 6 сантиметров. Очевидцы сообщали о сломанных деревьях, оборванных проводах и выбитых стеклах у автомобилей и домов. Также пострадали посадки у дачников. Без электричества остались полгорода и близлежащие поселки.
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