В Москве прошла акция памяти погибших в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" пришли к зданию посольства Украины с цветами и плакатами.

Почтили память погибших в одесской трагедии также в Мариуполе на главной площади города. Возложить цветы к импровизированному мемориалу пришли местные жители и перешедшие на сторону России украинские военнослужащие, вступившие в отдельный добровольческий отряд.

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