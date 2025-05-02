Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 14:30

Общество

В Москве прошла акция памяти погибших в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе

В Москве прошла акция памяти погибших в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе

Порядка 70% месячной нормы осадков выпало в Москве

Синоптик рассказал о причинах снегопада в Москве

Москвичи поделились снимками снегопада в городе

Собянин поздравил москвичей с победами на Всероссийской олимпиаде школьников

Собянин: участниками волонтерских инициатив стали более 1,4 млн москвичей

В Москве побит рекорд осадков за 116 лет

Рекордное за 116 лет количество осадков выпало в Москве

Собянин: Москвичи поставили рекорд на Всероссийской олимпиаде школьников

Телезрители Москвы 24 прислали снимки со снегопадом

В Москве прошла акция памяти погибших в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" пришли к зданию посольства Украины с цветами и плакатами.

Почтили память погибших в одесской трагедии также в Мариуполе на главной площади города. Возложить цветы к импровизированному мемориалу пришли местные жители и перешедшие на сторону России украинские военнослужащие, вступившие в отдельный добровольческий отряд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоКарина Ильина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика