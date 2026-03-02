Сугробы в Москве уменьшились почти на 20 сантиметров за 3 дня

Почти на 20 сантиметров уменьшились сугробы в Москве за 3 дня. Резкая оттепель к половодью не приведет, но лужи в городе местами глубокие. Плюсовая температура продержится до 6 марта, затем снова ожидается небольшое похолодание.

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что большую часть марта погода будет неустойчивой с двумя волнами холодного арктического вторжения. Метеорологическая зима закончится примерно к 19–20 марта, после чего начнется метеорологическая весна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.