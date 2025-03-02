Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 09:30

Общество

Эксперты рассказали, опасен ли виноград "Шайн Мускат"

Эксперты рассказали, опасен ли виноград "Шайн Мускат"

Москвичам рассказали о погоде 2 марта

Жительницам столицы подарят более 150 тыс цветов в преддверии 8 марта

До 8 градусов тепла ожидается в Москве к 9 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 марта

Новости мира: греки вышли на протесты во вторую годовщину аварии на ж/д путях

Молодожены заключили брак в кинопарке "Москино"

Свыше 100 тыс водителей такси прошли обязательную аттестацию в московском регионе

Москва 24 разыграет подарки в преддверии 8 марта

Вступили в силу новые правила проведения собраний собственников недвижимости в Москве

Виноград "Шайн Мускат" стал настоящим хитом этой зимы. Он удивляет не только огромными ягодами, но и ценой, которая доходит до нескольких тысяч рублей. Однако пока в России его продают как суперновинку, в других странах мира виноград-гигант запрещают.

В Таиланде в прошлом году лабораторные исследования выявили в "Шайн Мускате" хлорпирифос, который во многих странах признан опасным для нервной системы. Там добились запрета на продажу этого винограда.

Поэтому и российские покупатели стали настороженно смотреть в его сторону. Однако, эксперты предполагают, что дело было в конкретной партии. Обычно виноград обрабатывают еще на этапе цветка и в ягоды химикаты не попадают. В России подлобных случаев не было. Всю импортную продукцию проверяет Россельхознадзор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоАнастасия БородинаАнастасия Тареева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика