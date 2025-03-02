Эксперты рассказали, опасен ли виноград "Шайн Мускат"

Виноград "Шайн Мускат" стал настоящим хитом этой зимы. Он удивляет не только огромными ягодами, но и ценой, которая доходит до нескольких тысяч рублей. Однако пока в России его продают как суперновинку, в других странах мира виноград-гигант запрещают.

В Таиланде в прошлом году лабораторные исследования выявили в "Шайн Мускате" хлорпирифос, который во многих странах признан опасным для нервной системы. Там добились запрета на продажу этого винограда.

Поэтому и российские покупатели стали настороженно смотреть в его сторону. Однако, эксперты предполагают, что дело было в конкретной партии. Обычно виноград обрабатывают еще на этапе цветка и в ягоды химикаты не попадают. В России подлобных случаев не было. Всю импортную продукцию проверяет Россельхознадзор.

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