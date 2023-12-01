Овощные маркетплейсы скоро заработают в России

Жители столицы скоро будут закупаться на овощных маркетплейсах. В Госдуму внесли законопроект, который вводит понятие "фермерская продукция" и позволяет создавать агроагрегаторы – предприятия, которые будут закупать фермерские овощи и фрукты, перерабатывать их и заниматься сбытом.

Авторы инициативы отмечают, что все отечественные фермеры испытывают определенные трудности со сбытом продукции, и этим пользуются перекупщики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.