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01 декабря, 07:45

Экономика

Овощные маркетплейсы скоро заработают в России

Овощные маркетплейсы скоро заработают в России

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Жители столицы скоро будут закупаться на овощных маркетплейсах. В Госдуму внесли законопроект, который вводит понятие "фермерская продукция" и позволяет создавать агроагрегаторы – предприятия, которые будут закупать фермерские овощи и фрукты, перерабатывать их и заниматься сбытом.

Авторы инициативы отмечают, что все отечественные фермеры испытывают определенные трудности со сбытом продукции, и этим пользуются перекупщики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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