Аналитики назвали самые дорогие города в мире

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Нью-Йорк и Сингапур стали самыми дорогими мегаполисами в 2022 году. К такому выводу пришли аналитики Economist Intelligence Unit, которые оценивают этот показатель.

По данным исследования, в этом году стоимость жизни выросла на 8,1% по всех 172 городах, изучаемых аналитиками. При этом в 2021 году Нью-Йорк занимал шестое место, а Сингапур – второе. При этом годом ранее Тель-Авив занимал первую строчку рейтинга, а в этом году спустился на вторую.

Столица России поднялась с 96-го места на 37-е. Кроме того, в Москве за последний год стоимость проживания выросла сильнее всего.

В рамках исследования аналитики переводят цены во всех городах в американские доллары.

Ранее Финансовый университет при правительстве РФ составил рейтинг лучших городов России по качеству жизни. Первую строчку в списке заняла Москва. Она опередила другие населенные пункты по показателям материального благополучия, качеству медицинского обслуживания и другим критериям.



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