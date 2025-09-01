Форма поиска по сайту

12-летний репортер Савелий Каминский приехал в гости в студию Москва 24

12-летний житель поселка Марьино Савелий Каминский, снявший репортаж для телеканала Москва 24, приехал в гости в студию вместе с бабушкой. Ранее мальчик записал на телефон, как к соседнему дому приехали пожарные, и представился корреспондентом канала. Сюжет быстро стал популярным, и Савелия пригласили в редакцию.

Для юного репортера провели экскурсию по студии, аппаратной, гримерной и костюмерной. Савелий поприветствовал своих одноклассников прямо из телецентра. Мальчику вручили подарки и пожелали творческих успехов, при этом напомнив, что ему необходимо слушаться бабушку.

