В России ввели обязательную маркировку красной и черной икры

Обязательную маркировку икры в России ввели 1 мая. С этого дня на каждую упаковку теперь будут наносить QR-код, зарегистрированный в системе "Честный знак". Причем маркировать будут не только икру в банках, но и икру в пластиковых контейнерах, которая подлежит дальнейшей переработке или продается на развес.

С 25 апреля в системе "Честный знак" зарегистрировались более 19 тысяч участников икорного рынка, в их числе – 834 производителя и импортера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.