11:15Общество
Жители рассказали о рекордном уровне воды в подмосковном поселке Белоомут
Подмосковье продолжает затапливать. В поселке Белоомут Луховицкого района под воду ушли автобусные остановки. Местные жители рассказали, что такого паводка не было 50 лет.
В районе ежедневно ведется мониторинг уровня воды. Как накануне сообщали специалисты, подтоплено 10 участков дорог. По прогнозам, весенний паводок в Луховицах достигнет высшей точки в течение 1 и 2 апреля.
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