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01 марта, 07:15

Общество

Ряд новых законов вступили в силу 1 марта в РФ

Ряд новых законов вступили в силу 1 марта в РФ

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С 1 марта вступили в силу ряд важных изменений в законодательстве РФ. Работодателям запретили увольнять одиноких родителей, которые воспитывают детей до 16 лет.

Кроме того, вступают в силу требования к содержанию животных в местах их продажи. Они различаются в зависимости от вида животного. Определены, в частности, размеры вольеров и аквариумов.

Также теперь владельцы машин смогут заключать краткосрочные договоры ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. На них будет распространяться трехдневная отсрочка старта.

Какие еще законы вступают в силу с марта? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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