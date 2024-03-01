Ряд новых законов вступили в силу 1 марта в РФ

С 1 марта вступили в силу ряд важных изменений в законодательстве РФ. Работодателям запретили увольнять одиноких родителей, которые воспитывают детей до 16 лет.

Кроме того, вступают в силу требования к содержанию животных в местах их продажи. Они различаются в зависимости от вида животного. Определены, в частности, размеры вольеров и аквариумов.

Также теперь владельцы машин смогут заключать краткосрочные договоры ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. На них будет распространяться трехдневная отсрочка старта.

Какие еще законы вступают в силу с марта? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.