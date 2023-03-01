Первые пассажиры оценили новые станции БКЛ и поделились своими впечатлениями

С 1 марта БКЛ полностью открыта. В эксплуатацию введены девять последних станций кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская". Первые пассажиры оценили новые станции и поделились своими впечатлениями.

По словам Сергея Собянина, вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным в течение пяти дней. Об этом мэр города написал в своем телеграм-канале.

Отмечается, что Дептранс выпустил лимитированную серию карт "Тройка" и другую сувенирную продукцию в честь запуска БКЛ. Все это можно приобрести в магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.