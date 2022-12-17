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"Мой район. Навигатор": несколько пар поженились на станции метро "Маяковская"

"Мой район. Навигатор": несколько пар поженились на станции метро "Маяковская"

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На станции метро "Маяковская" поженились еще несколько пар. Москвичи уже давно предпочитают регистрировать брак на необычных площадках города, но эта платформа пользуется особой популярностью. Тем более, что церемонию проводят в ночное время – это добавляет романтики.

Теперь пожениться под землей уже можно будет только в следующем году. Некоторые пары ради этого даже отложили свадьбу, чтобы организовать церемонию именно на "Маяковской". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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