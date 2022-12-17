"Мой район. Навигатор": несколько пар поженились на станции метро "Маяковская"

На станции метро "Маяковская" поженились еще несколько пар. Москвичи уже давно предпочитают регистрировать брак на необычных площадках города, но эта платформа пользуется особой популярностью. Тем более, что церемонию проводят в ночное время – это добавляет романтики.

Теперь пожениться под землей уже можно будет только в следующем году. Некоторые пары ради этого даже отложили свадьбу, чтобы организовать церемонию именно на "Маяковской". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.