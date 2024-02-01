Желтый уровень погодной опасности в Москве продлится до 5 февраля

В Москве плюсовая температура, при этом в ночь на 2 февраля ожидаются отрицательные температурные показатели. Из-за изменений погоды может образоваться гололедица. Синоптики не исключают, что ледяной дождь еще раз накроет столицу.

До понедельника, 5 февраля, в Москве объявлен желтый уровень опасности. В ЦОДД водителей просят соблюдать осторожность и по возможности не пользоваться личным транспортом.

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