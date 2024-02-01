Москвичам рассказали, как провести свободное время 1 февраля

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01 февраля, 09:45

Культура

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Культурная программа в столице на четверг, 1 февраля, включила премьерный показ кино, анонс балетного шоу, спектакль и концерт.

В московских кинотеатрах стартовал прокат семейной комедии "Я – медведь" с Никитой Кологривым и Агатой Муцениеце в главных ролях. А Академия русского балета имени Вагановой анонсировала вечер балета "Виват, Академия!", приуроченный к 50-летию Николая Цискаридзе.

Тем временем в театре имени Вахтангова дают спектакль "Феллини 8 1/2". Кроме того, вечером в клубе Алексея Козлова выступит группа "Неизвестный композитор", которая исполнит песни о любви со всего мира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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