В новогоднюю ночь в Москве родились 44 ребенка

В новогоднюю ночь в московских перинатальных центрах и роддомах на свет появились 44 ребенка: 18 мальчиков и 26 девочек. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, первым новорожденным 2026 года стала девочка, родившаяся ровно в полночь в роддоме "Коммунарка".

Ее вес составил 2 килограмма 380 граммов. Несмотря на праздник, медицинские бригады работали в штатном режиме, обеспечивая мамам и малышам полный объем необходимой помощи. Для поддержания праздничного настроения в отделениях были установлены елки и гирлянды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.