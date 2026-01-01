Форма поиска по сайту

01 января, 12:15

Общество

Телеканал Москва 24 проводит конкурс с призами в телеграм-канале

Телеканал Москва 24 проводит конкурс с призами в телеграм-канале

Роспотребнадзор напомнил о правилах хранения новогодних блюд

С 1 января 2026 года увеличивается минимальный размер оплаты труда

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Морозная погода в столице продлится недолго

Президент России поздравил граждан с наступающим Новым годом

"Новости дня": с января пенсия по старости в России увеличится почти на 2 тыс рублей

Городские службы продолжают устранять последствия снегопада в Москве

Москвичи и гости столицы совершают последние покупки в уходящем году

Обильные осадки в Москве сохранятся до 5 января включительно

Телеканал Москва 24 приглашает зрителей подписаться на свой телеграм-канал и принять участие в конкурсе с ценными призами.

Для этого нужно отсканировать QR-код, который показывают в эфире, перейти в канал и нажать кнопку "Участвую" под конкурсным постом.

Победителей определит случайным образом специальный бот. Полные условия проведения конкурса можно найти на официальном сайте телеканала m24.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

