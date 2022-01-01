Телезрителям рассказали, как сдать ПЦР-тест или привиться в праздники

ПРЦ-тестирование и прививку от коронавируса в столице возможно сделать и в праздники. Так, жители столицы, прикрепленные к поликлинике, могут зайти на портал mos.ru в раздел "специализация врача" и выбрать "мазок на ковид". После этого желающему сдать анализ предложат свободную дату и время.

Жители, имеющие московский полис, но не прикрепленные ни к одной поликлинике, могут найти ближайший пункт тестирования. Или записаться на тест в клинике на стойке информации.

Сделать прививку будет возможно со 2 января. Пункты в общественных местах, таких как торговые центры, работают с 11:00 до 18:00. В поликлиниках вакцинацию можно будет пройти с 9:00 и до 16:00, записавшись предварительно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.