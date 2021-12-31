Москвичка показала, что подарил ей супруг на Новый год

В рубрике "Явный Санта" москвичи делятся фото и видео новогодних подарков. Так, одна из телезрительниц показала собаку, которую муж ей купил по случаю Нового года. Это шпиц, зовут ее Миа.

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