Только 5% россиян встретят Новый год на работе – опрос

Фото: depositphotos/IgorVetushko
5% граждан России планируют встречать Новый год на работе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса по поиску работы Superjob.
Как сообщается в материале, мужчины чаще женщин работают в канун праздника. При этом 75% россиян встретят Новый год дома, а 3% – в гостях.
"Женщины чаще мужчин будут справлять Новый год дома – 82% против 69% соответственно", – удалось выяснить аналитикам.
2% граждан будут встречать Новый год за городом и в другом городе. Еще 7% респондентов заявили, что планируют отметить праздник за границей, на улице, в пути, в ресторане, в клубе, в отеле и других подобных местах.
Встретить Новый год с семьей хотят 82% женщин против 69% мужчин. При этом представители сильного пола чаще предпочитают праздновать в одиночестве (15% против 11%) и встречать Новый год с друзьями (5 и 1% соответственно).
Исследование проводилось с 20 по 27 декабря во всех российских регионах. В нем поучаствовали 1,6 тысячи человек.
Ранее москвичи рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки. По данным аналитиков сервиса объявлений "Авито", большинство горожан рассчитывают купить подарки на сумму до 10 тысяч рублей.
Купить подарки на сумму от пяти до 10 тысяч рублей готовы 26% опрошенных москвичей, еще 20% намерены потратить от трех до пяти тысяч рублей. Еще 12% респондентов намерены ограничиться суммой от одной до трех тысяч рублей. Выбрать подарок в пределах одной тысячи собираются 5% участников опроса.
Россияне назвали самые нежеланные подарки на Новый год
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: