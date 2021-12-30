Только 5% россиян встретят Новый год на работе – опрос

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5% граждан России планируют встречать Новый год на работе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса по поиску работы Superjob.

Как сообщается в материале, мужчины чаще женщин работают в канун праздника. При этом 75% россиян встретят Новый год дома, а 3% – в гостях.

"Женщины чаще мужчин будут справлять Новый год дома – 82% против 69% соответственно", – удалось выяснить аналитикам.

2% граждан будут встречать Новый год за городом и в другом городе. Еще 7% респондентов заявили, что планируют отметить праздник за границей, на улице, в пути, в ресторане, в клубе, в отеле и других подобных местах.

Встретить Новый год с семьей хотят 82% женщин против 69% мужчин. При этом представители сильного пола чаще предпочитают праздновать в одиночестве (15% против 11%) и встречать Новый год с друзьями (5 и 1% соответственно).

Исследование проводилось с 20 по 27 декабря во всех российских регионах. В нем поучаствовали 1,6 тысячи человек.

Ранее москвичи рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки. По данным аналитиков сервиса объявлений "Авито", большинство горожан рассчитывают купить подарки на сумму до 10 тысяч рублей.

Купить подарки на сумму от пяти до 10 тысяч рублей готовы 26% опрошенных москвичей, еще 20% намерены потратить от трех до пяти тысяч рублей. Еще 12% респондентов намерены ограничиться суммой от одной до трех тысяч рублей. Выбрать подарок в пределах одной тысячи собираются 5% участников опроса.