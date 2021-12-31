К Новому году температура в Москве приблизится к 0 градусов. Жителей столицы просят быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

Обильный снегопад начнется в столице после 18:00. За сутки может выпасть до 10 сантиметров снега. На улицы выйдут коммунальщики, они будут работать все праздники. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в городе подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. Гололедица и ветер будут сопровождать празднование Нового года.

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Предупреждение будет действовать до полудня второго января. Столько же в городе продлится оттепель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.