Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 07:45

Общество

Три новых обязательных предмета появятся во всех вузах России

Три новых обязательных предмета появятся во всех вузах России

Спрос на онлайн-образование вырос на 30%

Собянин: московские студенты победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Девятиклассники, провалившие экзамены, смогут бесплатно поступить в колледж

"Новости дня": в Москве построят 7 инновационных колледжей

"Интервью": Елена Пахомова – о специализированном образовании в искусстве

Новости социального блока Москвы

Сергей Собянин: семь инновационных колледжей будет построено в Москве

Число детей на домашнем обучении в России выросло в 5 раз за 5 лет

Новая система обучения в вузах стартует в России со следующего года

В рамках перехода на новую модель высшего образования российских студентов ждут изменения. Во всех вузах страны появятся три новых обязательных предмета: история России, основы российской государственности и философия.

По словам замминистра науки и высшего образования Константина Могилевского, такое решение было принято по итогам консультаций с профессиональным сообществом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика