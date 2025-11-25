Три новых обязательных предмета появятся во всех вузах России

В рамках перехода на новую модель высшего образования российских студентов ждут изменения. Во всех вузах страны появятся три новых обязательных предмета: история России, основы российской государственности и философия.

По словам замминистра науки и высшего образования Константина Могилевского, такое решение было принято по итогам консультаций с профессиональным сообществом.

