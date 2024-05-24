Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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24 мая, 22:00

Общество

Новости последнего часа: в Москве прошли последние звонки для 180 тыс выпусников

Новости последнего часа: в Москве прошли последние звонки для 180 тыс выпусников

Два ЖК в районе Филевский парк подготовили к заселению

Новости часа: в Москве организовали концерт ко Дню славянской письменности и культуры

Новости часа: Собянин пожелал московским школьникам успешно сдать выпускные экзамены

Новости часа: в школах Москвы прозвучали последние звонки

Собянин: в школах Москвы прозвучали последние звонки

Последний звонок прозвенел более чем для 150 тыс столичных школьников

Первая волна последних звонков завершилась в Москве

Москвичи поделились видео последнего звонка в одной из школ

"Это Москва. Социальный блок": колледжи. Профессия кукольник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве прошли последние звонки для 180 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На турникетах в столичном метро и МЦК заработало онлайн-пополнение карты "Тройки", заявили в Дептрансе.

По прогнозам синоптиков 24 мая в Москве установили рекорд атмосферного давления в 21 веке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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