Новости последнего часа: в Москве прошли последние звонки для 180 тыс выпусников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве прошли последние звонки для 180 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На турникетах в столичном метро и МЦК заработало онлайн-пополнение карты "Тройки", заявили в Дептрансе.

По прогнозам синоптиков 24 мая в Москве установили рекорд атмосферного давления в 21 веке.

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