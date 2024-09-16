Минпросвещения призвало запретить сайты со школьными ГДЗ

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал запретить сайты со школьными готовыми домашними заданиями (ГДЗ). По его словам, создание таких ресурсов приравнивается к преступлению.

В свою очередь, мнение родителей школьников разделились. Одни считают, что доступ к соответствующим порталам надо ограничить из-за опасения деградации, другие воспринимают специальные сайты с ответами как методички. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

