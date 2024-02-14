Новости часа: IT-классы стали самым популярным направлением среди столичных школьников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. IT-классы стали самым популярным направлением среди столичных девятиклассников. Об этом рассказали в департаменте образования и науки Москвы.

Более 400 сообщений о попавших в беду животных оставили пользователи портала "Наш город". Для того, чтобы помочь животному через портал "Наш город", пользователю необходимо иметь учетную запись на портале mos.ru.

В 2024 году в Москве благоустроят территории у 34 транспортных объектов. Об этом рассказал Сергей Собянин.