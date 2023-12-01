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01 декабря, 07:45

Общество

Новый формат предпрофессионального образования запустили в столичных IT-классах

Новый формат предпрофессионального образования запустили в столичных IT-классах

Предпрофессиональные классы открыли почти в каждой второй столичной школе

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Московские школьники проходят предпрофессиональное обучение в столичных IT-классах в новом формате. Такие классы есть почти в каждой второй московской школе, где не только учебные программы, но и лаборатории теперь выглядят иначе.

Так, ученики 11-го класса московской школы № 1517 занимаются изобретением подводного гидрофизического зонда прямо за партой. Кроме того, ребят учат паять, программировать, создавать 3D-модели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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