Частичное солнечное затмение можно будет наблюдать в Москве днем 29 марта

В субботу, 29 марта, москвичи смогут наблюдать частичное солнечное затмение. Солнце превратится в тонкий месяц всего на 20 минут с 14:50 до 15:10. В Москве Луна закроет меньше 10% Солнца – полной темноты не будет, но явление можно увидеть невооруженным глазом.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рекомендует использовать защитные пленки и фильтры. Наблюдать затмение через обычные телескопы или бинокли опасно для зрения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.