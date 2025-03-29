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29 марта, 09:45

Наука

Частичное солнечное затмение можно будет наблюдать в Москве днем 29 марта

Частичное солнечное затмение можно будет наблюдать в Москве днем 29 марта

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Москвичи смогут увидеть частичное солнечное затмение 29 марта

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В субботу, 29 марта, москвичи смогут наблюдать частичное солнечное затмение. Солнце превратится в тонкий месяц всего на 20 минут с 14:50 до 15:10. В Москве Луна закроет меньше 10% Солнца – полной темноты не будет, но явление можно увидеть невооруженным глазом.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рекомендует использовать защитные пленки и фильтры. Наблюдать затмение через обычные телескопы или бинокли опасно для зрения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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