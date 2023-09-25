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25 сентября, 13:00

Общество

"Актуальный репортаж": Ученые прокомментировали возможный дефицит воды в мире

"Актуальный репортаж": Ученые прокомментировали возможный дефицит воды в мире

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Спрос на воду в мире может превысить предложение в 2040 году. О возможном дефиците воды на Генассамблее ООН заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Подобный прогноз ранее делала Всемирная метеорологическая организация. Ученые считают, что через 25 лет воды будет не хватать примерно пяти миллиардам человек.

Можно ли предотвратить дефицит воды? Как проверяется ее качество в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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