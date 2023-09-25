"Актуальный репортаж": Ученые прокомментировали возможный дефицит воды в мире

Спрос на воду в мире может превысить предложение в 2040 году. О возможном дефиците воды на Генассамблее ООН заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Подобный прогноз ранее делала Всемирная метеорологическая организация. Ученые считают, что через 25 лет воды будет не хватать примерно пяти миллиардам человек.

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