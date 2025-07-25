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25 июля, 10:15

Наука

Ракета "Союз" успешно вывела на орбиту два спутника "Ионосфера-М"

Ракета "Союз" успешно вывела на орбиту два спутника "Ионосфера-М"

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С космодрома "Восточный" этим утром успешно запустили ракету-носитель "Союз". Она вывела на орбиту два спутника "Ионосфера-М" и продолжает выводить 18 малых космических аппаратов, среди которых иранский телекоммуникационный спутник.

Российские спутники будут использоваться для съемки Земли, отслеживания воздушных и морских судов, изучения космических процессов и наблюдения за явлениями в ионосфере планеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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