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24 марта, 19:15

Наука

Новости регионов: уральцы стали свидетелями падения метеора

Новости регионов: уральцы стали свидетелями падения метеора

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В ночь на 24 марта жители Свердловской и Челябинской областей наблюдали яркое падение метеора. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как небо озарилось от сгорающего в атмосфере космического тела.

На Камчатке бушует мощный циклон – за сутки выпало более 60% месячной нормы осадков. Из-за метели и шквалистого ветра закрыт аэропорт, трассы заблокированы сугробами, а местные жители оставляют машины на обочинах. Школы и вузы переведены на дистанционное обучение, часть предприятий работает в удаленном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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наукаобществопогодарегионывидеоЕкатерина Фоменко
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