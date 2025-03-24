Новости регионов: уральцы стали свидетелями падения метеора

В ночь на 24 марта жители Свердловской и Челябинской областей наблюдали яркое падение метеора. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как небо озарилось от сгорающего в атмосфере космического тела.

На Камчатке бушует мощный циклон – за сутки выпало более 60% месячной нормы осадков. Из-за метели и шквалистого ветра закрыт аэропорт, трассы заблокированы сугробами, а местные жители оставляют машины на обочинах. Школы и вузы переведены на дистанционное обучение, часть предприятий работает в удаленном режиме.

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