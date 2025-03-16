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16 марта, 09:30

Наука

Москвичи наблюдали первое весеннее полнолуние в ночь на 15 марта

Москвичи наблюдали первое весеннее полнолуние в ночь на 15 марта

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В ночь на 15 марта жители столицы смогли увидеть первое весеннее полнолуние, которое уже начало убывать. Спутник Земли закрыт на один процент, что практически незаметно невооруженным глазом.

Интересно, что у первого весеннего полнолуния есть несколько названий. Самыми популярными являются "Сахарная Луна" и "Луна Червя". Первое название связано с традицией древних народов собирать сладкий сок с деревьев в это время, а второе – с пробуждением первых весенних червей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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