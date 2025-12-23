Ученые выяснили, что видеоигры способны сохранять молодость мозга

Исследования ученых показали, что видеоигры могут оказывать положительное влияние на работу мозга и способствовать сохранению его молодости.

Согласно полученным данным, некоторые жанры игр развивают способность человека к обучению и улучшают зрительное восприятие информации.

Другие виды игр могут повышать концентрацию внимания и скорость обработки данных. В то же время эксперты призывают не злоупотреблять компьютерными играми и соблюдать баланс.

