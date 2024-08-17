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17 августа, 09:30

Наука

Грузовой космический Корабль "Прогресс МС-28" прибыл на МКС

Грузовой космический Корабль "Прогресс МС-28" прибыл на МКС

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Грузовой космический Корабль "Прогресс МС-28" прибыл на МКС. Несколько минут назад завершилась процедура стыковки со станцией.

"Прогресс" доставил на орбиту более двух с половиной тонн грузов. Это топливо, питьевая вода, продукты, одежда, а также и различное научное оборудование. Это был третий в 2024 году запуск корабля "Прогресс МС", а также пятый пуск ракеты с Байконура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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