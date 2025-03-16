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Новости

16 марта, 23:30

Наука

Новости регионов: корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Новости регионов: корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Новости регионов: ракета "Ангара-1.2" вывела на орбиту военные спутники

Жители Москвы смогут наблюдать Венеру в марте

Космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС

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Корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым стартовал с Космического центра NASA

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Мощные магнитные бури надвигаются на Землю

Корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым успешно пристыковался к МКС. Вместе с ним на орбиту прибыли американцы Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониши. Теперь на МКС 11 человек. Обратно Crew Dragon полетит через несколько дней с предыдущим экипажем станции, в который входит Александр Горбунов.

В Дагестане женщины устроили драку за бесплатные обои. Беспорядки спровоцировала рекламная акция. Покупателям предложили обои за рубль, а некоторые рулоны вообще можно было забрать и вовсе бесплатно.

На Ямале отпраздновали День оленевода. В городе Ноябрьск на озере Ханто прошли зрелищные гонки на оленьих упряжках. В этом году участвовали около 80-ти человек. Их задачей было как можно быстрее преодолеть один километр снежной трассы. Победителям подарили снегоходы.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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