Магнитная буря на Земле завершилась после 66 часов активности

Рекордная магнитная буря, которая длилась около 66 часов, завершилась. Геомагнитные индексы зашкаливали несколько дней подряд, но в ночь на 4 июня вернулись в сторону благоприятных показателей.

Эксперты отмечают, что прошедшая буря стала самой длительной с апреля 2017 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.