04 июня, 07:45Наука
Магнитная буря на Земле завершилась после 66 часов активности
Рекордная магнитная буря, которая длилась около 66 часов, завершилась. Геомагнитные индексы зашкаливали несколько дней подряд, но в ночь на 4 июня вернулись в сторону благоприятных показателей.
Эксперты отмечают, что прошедшая буря стала самой длительной с апреля 2017 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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