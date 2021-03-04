Starship Илона Маска взорвался после посадки

Прототип корабля Starship американской компании SpaceX Илона Маска взорвался после посадки в Техасе. Проблемы с этим испытательным полетом начались еще до взлета ракеты.

Сначала из-за технических неисправностей старт был отменен, однако руководители компании все же решили рискнуть и корабль поднялся в воздух. Его даже сумели впервые посадить, но уже через 2 минуты после касания Starship загорелся, после чего раздался взрыв.

Именно этот корабль SpaceX готовит для отправки на Марс. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.