Новости часа: Собянин рассказал о реставрации памятников архитектуры в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 2,2 тысячи памятников архитектуры отреставрировали в Москве с 2011 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Учащиеся за 3,5 месяца сэкономили 31 миллион рублей благодаря льготным проездным на МЦД. Об этом заявили в Дептрансе столицы.

ЗАГС Москвы открыл более девяти тысяч слотов для выездных церемоний проекта "Новые адреса счастья". Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.