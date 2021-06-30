Собянин принял участие в открытии новой дороги от Щербинки до Южного Бутова

В Москве ввели в эксплуатацию новую четырехполосную дорогу от Щербинки до Южного Бутова. В ее открытии принял участие Сергей Собянин.

По данным столичной мэрии, строительство дороги, которая проходит от Остафьевского шоссе до Чечерского проезда, началось в декабре 2018 года. Ее протяженность составляет 3,2 километра, движение на дороге регулируется за счет шести светофоров.

Новая дорога даст возможность жителям Щербинки за 5–7 минут добраться до станций Бутовской линии метрополитена, а для жителей Бутова улучшит транспортную доступность станции Щербинка МЦД-2.

Также за счет открытия дороги и соответствующего перераспределения транспортных потоков должна снизиться нагрузка на Варшавское шоссе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.