Собянин: строящийся Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 млн человек

В этом году в Москве запустят движение по Сабуровскому мосту, сообщил Сергей Собянин. Мост проходит через Москву-реку на южном участке МСД – от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы.

Путепровод свяжет два округа – Южный и Юго-Восточный. Пользоваться им смогут более трех миллионов человек. На данный момент мост готов на 85%.

Подробнее о том, как изменится трафик с запуском движения, – в эфире телеканала Москва 24.