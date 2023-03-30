30 марта, 23:00Город
Собянин: строящийся Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 млн человек
В этом году в Москве запустят движение по Сабуровскому мосту, сообщил Сергей Собянин. Мост проходит через Москву-реку на южном участке МСД – от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы.
Путепровод свяжет два округа – Южный и Юго-Восточный. Пользоваться им смогут более трех миллионов человек. На данный момент мост готов на 85%.
Подробнее о том, как изменится трафик с запуском движения, – в эфире телеканала Москва 24.