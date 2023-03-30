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30 марта, 23:00

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Собянин: строящийся Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 млн человек

Собянин: строящийся Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 млн человек

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В этом году в Москве запустят движение по Сабуровскому мосту, сообщил Сергей Собянин. Мост проходит через Москву-реку на южном участке МСД – от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы.

Путепровод свяжет два округа – Южный и Юго-Восточный. Пользоваться им смогут более трех миллионов человек. На данный момент мост готов на 85%.

Подробнее о том, как изменится трафик с запуском движения, – в эфире телеканала Москва 24.

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