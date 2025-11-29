Собянин рассказал, что в Москве построили 37 автомобильных мостов с 2011 года

В Москве отмечают День мостов, профессиональный праздник создателей и эксплуатантов этих сооружений. Как сообщил Сергей Собянин, с 2011 года в столице построили 37 автомобильных и 5 пешеходных мостов, многие из которых стали архитектурными символами своих районов.

В настоящее время ведется строительство трех новых мостов через Москву-реку, включая уникальный мост-парус на Новозаводской улице. Одновременно специалисты следят за состоянием существующих сооружений: с 2011 года все мосты прошли ремонт, а в этом году завершили реставрацию Ростокинского акведука.

