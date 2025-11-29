Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября, 12:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал, что в Москве построили 37 автомобильных мостов с 2011 года

Собянин рассказал, что в Москве построили 37 автомобильных мостов с 2011 года

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий у транспортных объектов

Сергей Собянин поздравил коллектив и ветеранов Мосгаза с юбилеем

"Новости дня": Собянин сообщил о завершении второго этапа благоустройства "Сокольники"

Сергей Собянин: кластер видеоигр и анимации открыт в "Сколкове"

Сергей Собянин: кластер видеоигр и анимации открыт в "Сколкове"

Сергей Собянин открыл в "Сколкове" кластер видеоигр и анимации

Сергей Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2026 год

Собянин рассказал, какие проекты НКО получили гранты "Москва – добрый город"

Собянин: силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

В Москве отмечают День мостов, профессиональный праздник создателей и эксплуатантов этих сооружений. Как сообщил Сергей Собянин, с 2011 года в столице построили 37 автомобильных и 5 пешеходных мостов, многие из которых стали архитектурными символами своих районов.

В настоящее время ведется строительство трех новых мостов через Москву-реку, включая уникальный мост-парус на Новозаводской улице. Одновременно специалисты следят за состоянием существующих сооружений: с 2011 года все мосты прошли ремонт, а в этом году завершили реставрацию Ростокинского акведука.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван Евдокимов

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика