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Новости

29 ноября, 23:55

Новости

Новости часа: запущено движение на 53-м км Киевского шоссе

Новости часа: запущено движение на 53-м км Киевского шоссе

Новости часа: в столице будет продолжен проект "Сделано в Москве"

Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе

Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе

Новости часа: проект поддержки столичных производителей "Сделано в Москве" продолжат

Мэр Москвы: в 48 технопарках столицы работает более 2,2 тыс компаний

Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе

Новости часа: Собянин рассказал об открытии участка на Киевском шоссе у поселка Селятино

Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе

Сергей Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Запущено движение на 53-м километре Киевского шоссе с разворотной эстакадой из центра в сторону ЦКАД. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 180 тысяч москвичей переселят по программе реновации в 2025–2027 годах, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Московская неделя интерьера и дизайна началась на ВДНХ, главная тема мероприятия – русский стиль, передает сайт мэра.

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