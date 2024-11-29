29 ноября, 23:55Новости
Новости часа: запущено движение на 53-м км Киевского шоссе
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
Запущено движение на 53-м километре Киевского шоссе с разворотной эстакадой из центра в сторону ЦКАД. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 180 тысяч москвичей переселят по программе реновации в 2025–2027 годах, сообщил заммэра Владимир Ефимов.
Московская неделя интерьера и дизайна началась на ВДНХ, главная тема мероприятия – русский стиль, передает сайт мэра.