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Новости

29 ноября, 15:45

Общество

Новости часа: площадку в Кузьминках включили в программу реновации в столице

Новости часа: площадку в Кузьминках включили в программу реновации в столице

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве постоянного рыбного мегарынка

В столице открылся рыбный мегарынок "Москва – на волне" – Собянин

Новости часа: на стартовой площадке в Кунцеве построят дома для 3,5 тыс человек

Сергей Собянин рассказал о работе газового хозяйства Москвы

Собянин сообщил о победе московских газовиков на международном чемпионате

На стартовой площадке в Кунцеве построят дома для 3,5 тыс человек – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе газового хозяйства Москвы

Сергей Собянин рассказал о работе газового хозяйства Москвы

Собянин: в Москве реконструировали 1,5 тыс км газовых сетей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площадку в Кузьминках включили в программу реновации в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Тротуары и фонари появились у кластера "Ломоносов" на западе Москвы. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Москвичей попросили быть осторожнее из-за ухудшения погодных условий с 18:00 29 ноября. Об этом сообщил комплекс горхозяйства.

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