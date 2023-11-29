29 ноября, 15:45Общество
Новости часа: площадку в Кузьминках включили в программу реновации в столице
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площадку в Кузьминках включили в программу реновации в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Тротуары и фонари появились у кластера "Ломоносов" на западе Москвы. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.
Москвичей попросили быть осторожнее из-за ухудшения погодных условий с 18:00 29 ноября. Об этом сообщил комплекс горхозяйства.