Собянин рассказал, как Москва помогает с реабилитацией людям с инвалидностью

Более 200 тысяч москвичей с инвалидностью ежегодно проходят реабилитацию. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Около 20% из них проходят комплексные программы в городских центрах, остальные – в общественных организациях, которые поддерживаются субсидиями и госконтрактами.

Мэр напомнил, что получить высокотехнологичную помощь в столице можно в 10 реабилитационных центрах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.