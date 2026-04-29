29 апреля, 12:00Мэр Москвы
Мэр Москвы рассказал о развитии образовательной инфраструктуры в Солнцеве
Строительство школы на улице Матросова в столичном районе Солнцево планируют завершить в 2028 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
Новое учебное заведение рассчитано на 825 учеников и будет состоять из двух блоков: в одном разместится начальная школа, во втором – основная и средняя.
За последние 15 лет в Солнцеве появилось 11 новых объектов образования. Продолжается строительство школы на Производственной улице и детского сада на улице Матросова.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.