Мэр Москвы рассказал о развитии образовательной инфраструктуры в Солнцеве

Строительство школы на улице Матросова в столичном районе Солнцево планируют завершить в 2028 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Новое учебное заведение рассчитано на 825 учеников и будет состоять из двух блоков: в одном разместится начальная школа, во втором – основная и средняя.

За последние 15 лет в Солнцеве появилось 11 новых объектов образования. Продолжается строительство школы на Производственной улице и детского сада на улице Матросова.

